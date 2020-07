Trainer Klaassen krijgt het vertrouwen bij Werder Bremen

Kohfeldt wist de ploeg van Davy Klaassen ternauwernood in de Bundesliga te houden. Bremen ontsnapte op de slotdag van de reguliere competitie aan rechtstreekse degradatie en ontdeed zich in de play-off om promotie/degradatie met moeite van FC Heidenheim.

Kritisch

Na de 0-0 in Bremen had de viervoudig kampioen van Duitsland maandag aan een 2-2 gelijkspel in Heidenheim genoeg om op basis van de ’uitdoelpunten’ nog een jaar in de Bundesliga te mogen uitkomen. De raad van toezicht van Werder Bremen is kritisch op het verloop van het seizoen, maar houdt vertrouwen in Kohfeldt en in technisch directeur Frank Baumann.

„Er zijn mensen die denken dat er maar twee uitersten zijn: ’ga zo door’ of ’er moeten koppen rollen’. We zullen die mensen niet gelukkig maken”, zei Marco Bode, voorzitter van de raad van toezicht. „We weten dat er fouten zijn gemaakt. Daar moeten we van leren en dat veranderen.”

Kohfeldt heeft sinds oktober 2017 de leiding over het elftal van Bremen. Hij verlengde al twee keer z’n contract, dat nu tot medio 2023 loopt.