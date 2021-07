Carrière Fortuna-speler Ben Rienstra in gevaar door hartproblemen

„Op basis van recent afgenomen cardiologische onderzoeken is verder onderzoek gewenst in het belang van de gezondheid van Ben”, meldt Fortuna Sittard. „Hierin willen alle betrokken partijen geen enkel risico nemen. De komende periode zal Ben door specialisten verder worden onderzocht. Op het moment dat de diagnostiek is afgerond zullen alle partijen met meer informatie naar buiten komen. Tot die tijd zal Ben niet in actie komen voor Fortuna Sittard.”

Fortuna nam de nu 31-jarige Rienstra vorig jaar over van de Turkse club Kayserispor. Eerder kwam hij uit voor Heracles Almelo, PEC Zwolle, AZ, Willem II en SC Heerenveen.