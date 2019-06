Nadal wint Roland Garros voor 12e keer (!)

Twaalf maanden geleden had Thiem nog weinig in te brengen. Destijds eindigde de partij in 6-4, 6-3 en 6-2. Dit keer ging de strijd tussen de twee gravelbijters meer gelijkop, maar stapte Nadal niet geheel verrassend toch als winnaar van de baan.

Lange rally’s

De partij werd gekenmerkt door lange slagenwisselingen, waarbij vaak de forehand van Nadal en de backhand van Thiem werd opgezocht. De eerste breekkans van de wedstrijd kwam op naam van Thiem en de 25-jarige Oostenrijker greep onmmiddelijk zijn kans en pakte een 3-2 voorsprong. Toch wist de nummer 4 van de wereld niet door te drukken.

De backhand van Dominic Thiem, één van zijn wapens, in beeld. Ⓒ EPA

Nadal, de nummer twee van de plaatsingslijst, maakte dee achterstand in de volgende game al weer onschadelijk door de service van Thiem te breken. De 33-jarige tenniskoning van Parijs liet daarna zien waarom hij op zijn favoriete ondergrond nagenoeg onverslaanbaar is. Ook de volgende drie games gingen naar Nadal, waardoor hij de eerste set met 6-3 binnensleepte.

Weergaloos

Het tweede bedrijf ging gelijkop. Een tiebreak leek in de maak, maar Thiem sloeg in de allerlaatste game op de service van Nadal toe en won zo met 5-7. Dat betekende pas het tweede setverlies voor Nadal tijdens deze editie van Roland Garros. Eerder snoepte de Belg David Goffin in de derde ronde hem ook een setje af.

Nadal liet zich door het setverlies zeker niet uit het veld slaan. Hij putte er eerder kracht uit. In de openingsfase van de derde set was hij ontketend en brak direct twee keer de service van Thiem en liep uit naar een 4-0 voorsprong en bracht zichzelf met een 6-1 winst in een zetel.

Thiem richtte zich nog een keer op en bleef het Nadal zeker moeilijk maken. De talentvolle Oostenrijker verwierf zich in de eerste twee servicegames enkele breekkansen, maar vond juist op die momenten telkens een weergaloze Nadal aan de andere kant van het net. Daarbij kwam Thiem bij zijn eigen opslagbeurten bijna elke keer in de problemen. Dat maakte het verschil. Nadal benutte wel de mogelijkheden, liep opnieuw snel uit naar een 4-1 voorsprong en liet de zege niet meer uit zijn handen glippen. De laatste twee setstanden (6-1 en 6-1) gaven een enigszins vertekenend beeld, maar na ruim drie uur tennis werd door Nadal ook eindzege nummer 12 bijgeschreven.

Rafael Nadal (r) en Dominic Thiem voorafgaand aan de finale op Roland Garros. Ⓒ EPA

Grandslamzeges

Nadal kruipt dankzij de twaalfde Roland Garros-titel weer iets dichter richting Roger Federer, van wie hij in Parijs in de halve finales won, als het gaat om aantal grandslamtitels. De teller van de Spanjaard staat nu op 18, terwijl Federer met 20 titels nog altijd recordhouder is. Novak Djokovic, die bij de laatste vier uitgerekend van Thiem verloor, heeft 15 eindzeges te pakken.

