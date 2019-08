’Afwachten met Ziyech en Promes voor Nicosia’

„Ik heb ze uit voorzorg gewisseld”, zei Ten Hag. „Maar het is afwachten hoe ze zich zondag voelen.” De coach van Ajax was positiever over Noussair Mazraoui, die wegens een enkelblessure niet naar Venlo afreisde. „Hij moet dinsdag kunnen spelen. Daar reken ik op”, zei hij.

Willen vechten

Kasper Dolberg reist waarschijnlijk niet af naar Cyprus. De Deen staat in de belangstelling van TSG 1899 Hoffenheim en OGC Nice. Ten Hag bevestigde dat Dolberg misschien niet verhuurd wordt maar definitief vertrekt. „Dat heb ik niet voor het zeggen. Dat ligt ook aan de financiën en wat de directie wil. Hij heeft exceptionele kwaliteiten en hoeft niet weg van mij. Maar hij moet er wel voor willen vechten.”

Aanvoerder Dusan Tadic beseft dat Ajax dat moet doen om de laatste voorronde van de Champions League te overleven. „Nu kunnen we aan de wedstrijd van APOEL Nicosia gaan denken”, zei de Serviër na de winst in Venlo. „Ajax moet naar de Champions League, daar horen we thuis.”

Kunstgras

Er kon nauwelijks een glimlachje af bij Tadic na de eenvoudige uitzege bij VVV. „Dit kunstgras is niet goed voor het Nederlands voetbal”, mopperde hij. „Daar is echt niemand mee geholpen. Het is zo anders voetballen, dat maak je Europees ook niet mee”, stelde Tadic.

„VVV verdedigde goed en met heel veel man. Dan is het al moeilijk om daar doorheen te komen, maar op dit kunstgras is het dan nog lastiger. Gelukkig maakten we voor rust nog de 1-0, dan weet je dat het makkelijker wordt. Dan vallen vaak die tweede en derde treffer ook wel en dan is het beslist.”

Maaskant

Dat had ook Robert Maaskant, de trainer van VVV gezien. Volgens hem heeft VVV eigenlijk geen andere mogelijkheid om het Ajax lastiger te maken dan spelen met tien verdedigers. „Zij hebben Europese ambities en dat snap ik. Of dat wel leuk is voor veel andere clubs in de Eredivisie? Nou, voor ons vandaag niet. Maar toch waren er veel mensen met een geel-zwart shirt die hoopten dat Ajax een misstap zou maken. En dat gaat ze ergens gebeuren, dat maakt de competitie dan weer leuk. Maar het krachtsverschil tussen Ajax en bijvoorbeeld VVV is gigantisch, net als het verschil in budget. Daar moeten wij niet over zeuren, want Ajax heeft dat budget zelf verdiend.”

