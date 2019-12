Sport Kort: ’LeBron James op tijd fit voor NBA-kraker’

Basketbal: stadsderby in NBA

09:32 uur: basketballers LeBron James en Anthony Davis lijken op tijd fit voor de stadsderby van hun club LA Lakers tegen Los Angeles Clippers in de NBA. Beide sterspelers trainden maandag nog niet mee, maar zijn volgens verschillende media woensdag weer inzetbaar.

Sterpeler James ontbrak zondag tijdens het duel met Denver Nuggets voor de eerste keer dit seizoen wegens een rugblessure. Topschutter Davis viel in die wedstrijd uit met een knieblessure. LA Lakers, de koploper van de Western Conference, heeft de laatste drie wedstrijden verloren. Los Angeles Clippers is de nummer vier van de Western Conference. De ploeg was in oktober te sterk voor de Lakers: 112-102.

Michael Malone, de succesvolle coach van de Denver Nuggets. Ⓒ AFP

Basketbal: succesvcoach Denver Nuggets blijft langer

08:47 uur: trainer Michael Malone is beloond voor zijn goede prestaties met basketbalploeg Denver Nuggets in de NBA. De Amerikaanse formatie heeft het contract met de succesvolle coach tot aan het einde van het seizoen 2022-2023 verlengd.

Malone is bezig met zijn vijfde seizoen bij Denver Nuggets, dat zondag tegen Phoenix Suns een zevende zege op rij vierde (113-111). Hij laat zijn ploeg ieder jaar beter presteren. Malone debuteerde in het seizoen 2015/2016 met 33 overwinningen. Denver vierde een jaar later 40 zeges en weer een competitie later won de ploeg 46 keer. Malone leidde Denver Nuggets afgelopen seizoen met 54 overwinningen naar de tweede ronde van de play-offs. „En nu kijk ik er naar uit om ons ultieme doel, de titel in de NBA, te realiseren”, reageert Malone.

Denver Nuggets staat op dit moment tweede in de Western Conference van NBA, achter LA Lakers.