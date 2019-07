Droom Groenewegen eindigt in nachtmerrie

Dylan Groenewegen komt zwaar teleurgesteld over de finish. Ⓒ BSR Agency

BRUSSEL - Het had zijn dag moeten worden. De belangrijkste rit uit zijn loopbaan tot dusver. In Brussel op een steenworp afstand van het Atomium moest het gebeuren. De gewenste massasprint gaat er komen. Zelden heeft er een spurter in een jaar zo overduidelijk aangetoond dat hij de snelste van de groep is, daarom is hij voor iedereen dé topfavoriet. Naast de ritzege ligt er bij dit ’Grand Départ’ voor de etappewinnaar ook nog de gele trui te wachten. Liefst 30 jaar na Erik Breukink moet hij, Dylan Groenewegen, het belangrijkste tricot uit de wielersport terug naar Nederland brengen. Het liep allemaal anders, met uiteindelijk ook nog een bizarre en voor zijn ploeg Jumbo-Visma toch succesvolle wending.