Max Verstappen: ’Ze komen vast met een goede oplossing’

De Grand Prix van China werd eerder al uitgesteld, maar ook over de eerste races in Australië, Bahrein en Vietnam heerst veel onzekerheid. ,,Het is niet aan mij om daar iets over te beslissen. Ik ben er vrij zeker van dat de Formule 1 en FIA er goed naar kijken. Ze komen vast met een goede oplossing”, liet Verstappen weten.

De coureur van Red Bull Racing reed ’s ochtends de vijfde tijd en kwam tot 31 rondjes. De Limburger spinde ook twee keer. Het tweede ‘uitstapje’ leverde een rode vlag op, omdat Verstappen bleef staan in het grind. ,,Ik reed met twee wielen net iets op de witte lijn, die ik niet zag”, aldus Verstappen over de plek waar ook Valtteri Bottas en Sebastian Vettel spinden.

De omstandigheden waren donderdagochtend niet al te best in Barcelona, vanwege regenval eerder in de ochtend. ,,Het weer zat niet mee, maar daar heeft iedereen last van. De belangrijkste onderdelen hebben we kunnen testen. Alles werkte verder goed.”