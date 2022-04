Premium Het beste van De Telegraaf

Ploegleidster kijkt in nieuwe rol uit naar Amstel Gold Race Anna van der Breggen ook na afscheid fanatiek: ’Soms moet ik mezelf pijn doen’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Anna van der Breggen met de Zwitsers kampioene Marlen Reusser. Ⓒ Getty Images

VALKENBURG - Mathieu van der Poel is de Nederlandse held om wie het wielrennen in deze periode grotendeels draait, zoals Anna van der Breggen die rol jarenlang op zich nam. In het verleden, want het 31-jarige fenomeen bestuurt tegenwoordig de ploegleiderswagen van SD Worx. In aanloop naar de Amstel Gold Race vertelt de supervrouw die bijna alles won, waaronder olympische- en wereldtitels, dat ze nog steeds achter haar keuze staat. Om daar wel aan toe te voegen: „Soms moet ik mezelf even pijn doen…”