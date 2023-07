Rotterdam verwelkomt Tour de France Femmes: ’Enorm trots op primeur’

Op maandag 12 augustus 2024 trekt de Tour-karavaan van Rotterdam naar Den Haag over een parcours van 130 kilometer, waar er normaliter gesprint zal worden om de gele trui.

In 2024 worden drie etappes in Nederland verreden. Het zogenoemde Grand Départ is een samenwerking tussen de gemeentes Rotterdam, Den Haag en Dordrecht, op dinsdag startplaats van de tweede etappe. Die dag is er ook nog een individuele tijdrit in Rotterdam.

„We zijn er trots op medeorganisator te zijn van het eerste buitenlandse Grand Départ van de Tour de France Femmes”, zei Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb. „De magie van de Tour verspreidt zich ver en wijd. Dit onvergetelijke evenement zal onze inwoners aanmoedigen om op de fiets te stappen en hun wereld te vergroten.”

Afgelopen jaar won Annemiek van Vleuten de eerste editie. Na haar zeges in de Vuelta en Giro (afgelopen week) geldt ze ook als topfavoriete voor de aanstaande Tour de France Femmes.