Honda brengt bijzonder motorduo bij elkaar

Achtvoudig wereldkampioen Marc Marquez krijgt gezelschap van zijn jongere broer Alex, die dit jaar de wereldtitel veroverde in de Moto2. Alex neemt de plek over van Jorge Lorenzo, die is gestopt.

De 26-jarige Marc Marquez was dit jaar oppermachtig in de koningsklasse van de motorsport. Hij won twaalf grands prix en won zijn zesde titel in de MotoGP. Hij won in zijn carrière ook een keer de titel in de 125cc (nu Moto3) en Moto2.

Zijn drie jaar jongere broer Alex was ook al eens kampioen in de Moto3. Dit seizoen greep hij de kroon in de Moto2. Hij heeft voor een jaar getekend bij Honda.