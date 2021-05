Egan Bernal grote winnaar na spectaculaire gravelrit in Giro d’Italia

Op 60 kilometer begon het peloton aan de sterrato. Filippo Ganna sleurde namens Ineos Grenadiers over de gravelstroken en dat scheurde het peloton in stukken. Ploeggenoot en roze truidrager Bernal kon wel mee in zijn kielzog. Evenepoel werd hier op een kleine achterstand gereden.

Het groepje van Evenepoel kon op het asfalt opnieuw aansluiten. De witte trui reed zelf de laatste meters dicht. Het flink uitgedunde peloton hapte even naar adem. Ganna was inmiddels uit die groep verdwenen. Bij Deceuninck-Quickstep bleven enkel Joao Almeida en Evenepoel over.

Boze Evenepoel

De negen vluchters - met Taco van der Hoorn - begonnen aan de derde grindstrook, van 7,6 km. Het peloton volgde op iets meer dan 7 minuten. Dat verschil was eerder op de dag 15 minuten, dus het nam in rap tempo af. Evenepoel hing als allerlaatste in het peloton. Geen Almeida te bespeuren op dat moment. Ineos had dat in de smiezen en gaf nog wat gas bij. Evenepoel liet een gaatje van enkele seconden. Vooraan was het Bernal zelf die in de aanval ging. Uit de vluchtersgroep waren de Zwitser Schmid (Qhubeka) en de Italiaan Alessandro Covi (UAE) overgebleven. Zij leken te gaan uitmaken wie de dagzege ging pakken, die dus ging naar Schmid in de sprint.

Mauro Schmid, pas 21 jaar, met een fraaie zege in de Giro Ⓒ Reuters

Van der Hoorn, die deze Giro al een rit won, kwam als negende over de finish.

Evenepoel liep 40 seconden achter op het groepje van Bernal. Hij stond er alleen voor, terwijl Bernal wel hulp kreeg van zijn team Ineos. Almeida keerde eerst terug bij Evenepoel, maar maar verdween daarna weer bij zijn kopman. De Belg deed woedend zijn oortje uit en leek niet tevreden met de ploegentactiek van Deceuninck-QuickStep. De achterstand op Bernal bedroeg inmiddels een minuut, al kreeg Evenepoel later toch weer bijval van Almeida.

Ongenaakbare Bernal

In het groepje van de roze trui ging Buchmann in de aanval. Nibali moet passen. Evenepoel was flink aan het afzien en zag zienderogen de roze trui verderuit zicht verdwijnen. Het man-tegen-man-gevecht tussen de klassementsrenners werd ook steeds zichtbaarder. Bernal knalde nog even weg, hij had er genoeg van.

De Colombiaan pakte door zijn demarrage nog veel tijd op zijn concurrenten en voorlopig lijkt er niemand aan zijn roze trui te gaan komen. Evenepoel verloor uiteindelijk iets meer dan twee minuten op Bernal.

Bernal finishte ruim 3 minuten later dan Schmid als nummer 11. Evenepoel werd 26e en zakte in het klassement terug naar de zevende plek.