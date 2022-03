Nieuwe masterclass Jumbo-Visma: Wout van Aert grijpt leiding in Parijs-Nice

De Belg Wout van Aert greep de zege en de gele trui in de Franse etappekoers. Van Aert was twee seconden sneller dan zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic en troefde Rohan Dennis uit Australië met zes seconden af. Dennis had als eerste de snelste tijd neergezet en werd afgelost door Roglic, die weer werd verslagen door Van Aert.

Thomas De Gendt was in 2010 de laatste Belg die de leidende positie had in Parijs-Nice. Met zijn zege neemt de 27-jarige Van Aert de leiderstrui over van zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte, die de openingsetappe had gewonnen.

„We vroegen ons in de bus al af of we daar wel aan zouden komen”, vertelde Van Aert, die als voorlaatste van start ging. „Het was een lastige tijdrit. Het ging de hele tijd op en neer, moeilijk om dan je ritme te vinden. Vooral op dat laatste hellende stuk. Ik had me gelukkig wat kunnen sparen op de stukken dat de weg omlaag liep.”

’Perfecte week’

Van Aert noemde het nu al een „perfecte week” voor zijn ploeg, die vooraf de Belg voor ritzeges en Roglic voor het klassement had aangewezen. „We willen ons graag laten zien. Ook vandaag was iedereen bezig om elkaar te motiveren. Dat heeft gewerkt.”

Donderdag volgt een rit van Saint-Just-Saint-Rambert naar Saint-Sauveur-de-Montagut met daarin vier serieuze hellingen.