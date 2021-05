Wegen van Ajax-tweeling scheiden: Quinten Timber vertrekt naar FC Utrecht

Het wordt voor de Timbertjes hoe dan ook wennen. ,,Van kleins af aan doen we eigenlijk alles samen. Jurriën en ik zaten bij elkaar in de klas, deelden een telefoon, hadden wel discussies, maar nooit ruzie. Van nature waren we rustig”, zei Quinten in maart in een dubbelinterview in De Telegraaf.

Hoewel Ajax zijn aflopende contract graag wilde verlengen, verlaat Timber de club transfervrij. De middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, had de (buitenlandse) clubs voor het uitkiezen, maar kiest met FC Utrecht voor zijn sportieve ontwikkeling én voor een vertrouwde omgeving.

Timber & Timber groeiden met hun broers Christopher, Shamier en Dylan op in de Utrechtse wijk Hoograven. Voordat ze naar de jeugdopleiding van Feyenoord gingen, speelden ze voor DVSU.

„Ik ben naar mezelf gaan kijken en heb overwogen welke stap ik wil gaan maken”, aldus Quinten Timber. „Sportief gezien wil ik een mooie stap maken. FC Utrecht is een fantastische club, met fantastische fans. Ik vind de ambities die ze hebben heel mooi en wil daar graag een bijdrage aan leveren”

„Ik ben een middenvelder die veel ballen verovert en ervan houdt om de bal te hebben. Ik ben snel, krachtig, en heb goede voetbalkwaliteiten. Ik hou van deze stad en van deze club. Ik heb er veel zin in. Van kleins af aan kom ik hier al om wedstrijden te kijken met de buren. Nu mag ik hier voetballen: dat is prachtig.”