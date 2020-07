Verstappen hoeft niet te rekenen op DAS-systeem

Dat heeft adviseur Helmut Marko gezegd in gesprek met het Duitse Auto, Motor und Sport. „Dat plan is voorlopig van tafel. We moeten eerst onze problemen met het chassis oplossen.”

Red Bull diende voor de openingsrace van dit seizoen, de Grand Prix van Oostenrijk, een protest in tegen het ’dual axis-steering’-stuursysteem van Mercedes, waarmee met duwende en trekkende bewegingen aan het stuur de stand van de wielen kan worden veranderd.

De FIA keurde de innovatie van het team van wereldkampioen Lewis Hamilton echter goed. Daarop stelde Horner dat Red Bull aan een eigen versie van het DAS-systeem ging werken „Misschien proberen we nog een extremere oplossing, nu we weten dat dit geoorloofd is.”

Volgens Marko heeft Red Bull momenteel echter heel andere zorgen. Waar de knappe koppen van de Oostenrijkse aanvankelijk dachten dat de forse achterstand op Mercedes in de eerste drie races te wijten was aan een probleem met de vloer, blijkt nu ergens ander een kink in de kabel te zitten.

Marko: „Na alles te hebben onderzocht kunnen we zeggen dat hget probleem in de aerodynamica zit. Iets met de luchtstromen klopt niet. Het buigen van onderdelen is absoluut een punt, maar de luchtstroom breekt ook door andere redenen. Bijvoorbeeld doordat we de van neus van Mercedes op slechte wijze hebben proberen te kopiëren. We gaan proberen de fouten zo snel mogelijk te corrigeren.”