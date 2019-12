Voetballer Bahrein tien duels geschorst na racistisch gebaar

Hij is schuldig bevonden aan discriminerend gedrag en moet een boete van 30.000 Zwitserse francs, omgerekend 27.500 euro, betalen.

De verdediger uit Bahrein had met zijn vingers het beledigende gebaar van spleetogen gemaakt naar de supporters van Hongkong aan het einde van de wedstrijd op 14 november. Het duel was in 0-0 geëindigd.

FIFA had in juli al aangekondigd dat de minimumstraf voor racisme was verdubbeld naar tien wedstrijden schorsing.