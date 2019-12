Liverpool met Nederlandse tieners slachtoffer van overvol programma

Jonathan Kodjia scoorde tweemaal voor eigen publiek in Birmingham. Conor Hourihane opende de score, Morgan Boyes trof in eigen doel en Wesley Moraes bepaalde in blessuretijd de eindstand. Aston Villa leidde bij rust al met 4-0.

Liverpool speelde met een jeugdploeg omdat trainer Jürgen Klopp zijn beste spelers heeft meegenomen naar Doha, waar woensdag een halve finale tegen het Mexicaanse Monterrey van het WK voor clubs op het programma staat. Liverpool startte met een elftal met een gemiddelde leeftijd van 19 jaar en 182 dagen jong. De Nederlandse tieners Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg verschenen ook aan de aftrap voor Liverpool. Van den Berg speelde de hele wedstrijd. Hoever werd in de slotfase gewisseld.