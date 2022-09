Levenslange schorsing Chileen na 64 keer (!) matchfixing in tennis

De onafhankelijke integriteitseenheid ITIA registreerde 64 overtredingen en dat is het hoogste aantal dat ooit is vastgesteld bij een speler of coach.

Rivera kreeg niet alleen een levenslange schorsing opgelegd, maar ook een boete van 250.000 dollar voor zijn vele pogingen om de uitslagen van tenniswedstrijden te beïnvloeden door spelers om te kopen en weddenschappen aan te gaan.

Rivera (36) was zelf tot en met 2017 nog actief als tennisser. Hij kwam nooit hoger dan plek 705 op de wereldranglijst. De laatste jaren was hij coach. Volgens de ITIA is de straf hoog uitgevallen omdat Rivera niet welwillend meewerkte in de zaak.