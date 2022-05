’Edson Alvarez echte winnaar met fantastisch inzicht’

DOEL

„Lars Unnerstall van FC Twente staat op doel”, aldus de voormalig speler van onder meer PSV en Feyenoord. „Hij is betrouwbaar en het uithangbord van het huidige FC Twente en hoe het er nu voor staat. Degelijk en stabiel, een prima keeper. Met ook weer een prima resultaat in De Kuip.”

DEFENSIE

„Noussair Mazraoui van Ajax is de rechtsback. Ik vind hem de revelatie van het seizoen. Aan de bal heeft hij zo veel meerwaarde, met de assist in de kampioenswedstrijd tegen Heerenveen als bewijs van zijn geldingsdrang naar voren toe. Een moderne back en het zegt genoeg dat een club als Bayern München hem contracteert.”

„Bart Vriends van Sparta staat centraal achterin, omdat hij ook in de twee beslissende duels voor lijfsbehoud weer een soort muur heeft gevormd. Hij werkt enorm veel weg achterin, zeker wanneer tegenstanders op een opportunistische manier proberen te forceren. Hij is betrouwbaar en Sparta kon in de beslissende fase op hem leunen.”

"Van Hooijdonk is volop in ontwikkeling en is daar ook écht mee bezig, dat zie je aan heel zijn beleving"

„Erick Gutierrez van PSV staat daarnaast. Hij vult die positie centraal achterin fantastisch in als middenvelder en blijkt ook verdedigend zijn mannetje te staan. Hij zorgt voor rust in de opbouw en de manier waarop hij zich dit seizoen terug in het elftal heeft geknokt, zegt veel over zijn mentaliteit en kwaliteit. Als ik Ruud van Nistelrooy was, zou ik hem er volgend seizoen graag nog bij hebben bij PSV.”

„Joshua Brenet van FC Twente staat even linksback, omdat hij als rechtsback wel een plek in het elftal verdient. Dat hij bij Twente nog beter lijkt dan voorheen bij PSV? Dat is vaak zo, omdat je bij PSV echt ’moet’ en bij Twente ’mag’. In zo’n sterk seizoen met zijn allen bij FC Twente, valt hij echt op. Een prima speler, die niet voor niets bij PSV heeft gespeeld en daar ook véél heeft gespeeld.”

MIDDENVELD

„Edson Alvarez van Ajax staat op het middenveld. Een ander soort middenvelder dan gebruikelijk bij Ajax en daardoor misschien eerst wat ondergewaardeerd, maar hij is echt belangrijk. Hij heeft een fantastisch inzicht in waar hij verdedigend gezien moet zijn en ingrijpen. En dan scoorde hij deze week ook nog eens in de kampioenswedstrijd en tegen Vitesse. Een echte winnaar, die alles doet om het resultaat over de streep te trekken. Het was zijn week en daarom is hij ook mijn speler van de week.”

Kenneth Taylor, Edson Alvarez en Liam van Gelderen vieren de 2-2 met de meegereisde Ajax-fans. Ⓒ ANP/HH

„Joeri de Kamps van Sparta staat ook in het elftal. Hij is ontzettend belangrijk geweest in de beslissende duels met PEC en Heracles en was de beste aan Sparta-zijde. Hij heeft bijna alle ballen die ertussen vallen, is sterk in de duels en dat zorgt ervoor dat Sparta lucht krijgt. Ook om aan te vallen.”

„Michal Sadilek van FC Twente staat daarnaast. Die heeft zich fantastisch ontwikkeld, tot een echt heel belangrijke pion. Zeker als ik kijk naar het drukzetten en het bal veroveren daarbij. Een pitbull op het middenveld, die ervoor zorgt dat andere spelers renderen. Hij vliegt er altijd op en speelt tot op het randje. Hij zweept een team op met zijn manier van spelen. Bij PSV werd hij uiteindelijk een beetje ondergewaardeerd, maar hij komt nu echt bovendrijven.”

AANVAL

„Loïs Openda van Vitesse staat in het elftal, na zijn winnende tegen Fortuna woensdag en zijn twee goals tegen Ajax. Hij is megabelangrijk voor Vitesse en dat voelt het echt wanneer hij niet meedoet. Hij is altijd dreigend en houdt verdedigers continu bezig. Hij is altijd en graag aanspeelbaar, vast aan de bal en heeft ook nog eens scorend vermogen.”

„Sydney van Hooijdonk van SC Heerenveen staat in de spits. De ploeg kreeg bij Ajax een dreun te verwerken met die 5-0, maar met deze twee goals zorgde hij ervoor dat Heerenveen toch de play-offs om Europees voetbal ingaat. Hij is de laatste weken op de plekken waar hij moet zijn, krijgt ook wat meer aanvoer en dan zie je dat hij echt gaat renderen. Een prima spits, als je ook ziet hoe hij de ballen afwerkt. Hij is volop in ontwikkeling en is daar ook écht mee bezig, dat zie je aan heel zijn beleving.”

„Younes Namli van Sparta staat op links. Zijn assists de laatste weken zijn van de extra kwaliteit die de ploeg nodig had in deze beslissende fase. Ook zijn assist tegen Heracles op Verschueren was schitterend. Echt een fijne technische voetballer, die uit het niets iets teweeg kan brengen.”