Van Bommel en Ten Hag verklaren keuzes

„Elke speler heeft zijn eigen verhaal”, verklaarde Van Bommel voor de wedstrijd tegenover Fox Sports. „Sommigen zijn nieuw, sommigen hebben een toernooi gespeeld en de ene speler is langer in voorbereiding dan de andere.” In vergelijking met het eerste duel met Basel laat de PSV-coach Nick Viergever, Erick Gutierrez, Hirving Lozano en Donyell Malen buiten de basiself.

„Lozano kan altijd spelen. En dat wil hij ook”, aldus Van Bommel. „Maar ik denk dat Sam Lammers en Cody Gakpo het ook goed kunnen invullen.” Naast dat duo staan ook Jorrit Hendrix (linkshalf) en de Franse aanwinst Olivier Boscagli (centraal achterin) in de basis.

Martinez

Bij Ajax staan onder meer Perr Schuurs, Lisandro Martinez en Sergiño Dest in de achterhoede. „Martinez hebben we op veel plekken zien spelen, maar ik denk dat linker centrale verdediger zijn beste positie is”, aldus trainer Erik ten Hag. „Dest heeft in de jeugd altijd als vleugelspeler gespeeld, maar is omgeturnd tot back. Hij heeft een goede voorbereiding gehad en mag het nu laten zien.”

Quincy Promes krijgt ook direct een basisplaats, hij vormt met Dusan Tadic en Kasper Dolberg de voorhoede. „Quincy kan op alle posities voorin en op nummer 10 spelen”, verklaarde Ten Hag.