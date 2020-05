Officieel: akkoord over nieuwe reglementen Formule 1

Een van de belangrijkste reglementen is de verandering in het budgetplafond. Deze wordt in 2021 van 175 miljoen dollar verlaagd naar 145 miljoen (133 miljoen euro). Dit beleid is ingestoken op een racekalender van 21 Grand Prix’. Bij elke race meer of minder gaat er respectievelijk een miljoen bij of af. In 2022 en 2023 neemt het maximumbudget waar de teams beschikking over hebben met 5 miljoen dollar per jaar af, tot het te besteden budget in 2023 uiteindelijk daalt tot 135 miljoen dollar. Dat aantal houdt aan tot minimaal 2025.

In oktober was al afgesproken om de budgetten tot 175 miljoen dollar te beperken (159 miljoen euro), maar het inkomstenverlies als gevolg van het coronavirus leidde tot een verdere verlaging. De eerste tien Grand Prix’ van dit jaar zijn al geschrapt of uitgesteld, waarmee de financiële situatie in de koningsklasse van de autosport behoorlijk is verslechterd.

De drie grote teams, Ferrari op kop, waren tegen een verdere verlaging, terwijl de kleinere teams een drastische verlaging tot 100 miljoen dollar vroegen. Een compromis dat iedereen kon accepteren, is nu bereikt en goedgekeurd.

Een tweede groot nieuw reglement is het aantal testuren die teams mogen draaien in de windtunnel. De uren worden bepaald aan de hand van de constructeurstitel. Het team dat als eerste eindigt krijgt minder uren dan het team dat onderaan de ranglijst staat. Op deze manier probeert de FIA het verschil tussen de renstallen kleiner te maken.