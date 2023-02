Deadline Day: deze transfers vonden vlak voor sluiten van de markt plaats

SC Heerenveen heeft op de slotdag van de transferwindow twee aanvallers aangetrokken. De Noorse spits Daniel Karlsbakk (19) tekent een contract tot medio 2026, net als zijn landgenoot Osame Sahraoui (21).

FC Utrecht heeft zich versterkt met Victor Jensen, die is overgenomen van Ajax. De Deense middenvelder heeft getekend tot medio 2026. Anthony Descotte wordt gehuurd van Charleroi. Arthur Zagre is van FC Utrecht naar Excelsior verhuisd en Moussa Sylla naar Caen, terwijl de overgang van Daishawn Redan naar FC Emmen is afgeketst. Zijn eigenlijke werkgever Hertha BSC heeft hem verkocht aan FC Venezia.

FC Groningen huurt de Finse aanvaller Oliver Antman (foto) voor de rest van dit seizoen van FC Nordsjaelland met een optie tot koop. Elvis Manu (29) wordt gehuurd van Botev Plovdiv.

Ajax heeft zich versterkt met Mika Godts, een 17-jarig talent van RC Genk. De beloftevolle aanvaller heeft getekend tot medio 2025.

SC Cambuur heeft na Ben Rienstra en Navarone Foor ook Bjørn Johnsen vastgelegd. De 31-jarige spits heeft tot het einde van dit seizoen getekend.

Go Ahead Eagles huurt de Spaanse aanvaller Dario Serra (20) tot het eind van dit seizoen van Valencia en heeft ook een optie tot koop bedongen.

Oud-Feyenoorder Ridgeciano Haps is in de Italiaanse Serie B verhuisd van staartploeg FC Venezia naar nummer twee Genoa.

Vitesse heeft Marco van Ginkel overgenomen van PSV. De middenvelder heeft voor 1,5 jaar getekend. De Arnhemmers hebben afscheid genomen van Nikolai Baden Frederiksen, die wordt verhuurd aan Ferencvaros.

Wesley Hoedt (foto) verruilt Anderlecht voor Watford. De verdediger heeft een contract voor 2,5 jaar getekend bij de Championship-club.

