Deadline Day: Utrecht haalt Jensen op bij Ajax, Vitesse hengelt naar Van Ginkel

Volg hieronder al het laatste transfernieuws.

Het blijft vandaag sowieso spannend rond Hakim Ziyech. De oud-Ajacied staat volgens Franse media in de belangstelling van Paris Saint-Germain dat de Marokkaan wil huren van Chelsea.

En wat doet PSV? De Eindhovenaren zijn nog druk in de weer, nadat eerder deze transferperiode Cody Gakpo en Noni Madueke vertrokken. De Brabanders hebben in ieder geval de Belg Thorgan Hazard binnengehaald. Ook een uitgaande transfer behoort in Eindhoven nog tot de mogelijkheden. Vitesse heeft zich bij PSV gemeld voor Marco van Ginkel. De ervaren middenvelder is afkomstig uit de opleiding van de Arnhemmers en verruilde de Arnhemse club 9,5 jaar geleden voor Chelsea. In Eindhoven kwam Van Ginkel in de eerste seizoenshelft maar mondjesmaat aan spelen toe. Als het Vitesse lukt om hem terug te halen dan wordt het duo Van Ginkel-Pröpper herenigd. Davy Pröpper besloot vorige week zijn profcarrière te hervatten bij Vitesse, nadat hij vorig jaar als speler van PSV zijn contract had ingeleverd. Van Ginkel (30) en Pröpper (31) speelden eerder samen bij Vitesse en PSV en zijn daarnaast goede vrienden.

Ook in Rotterdam is het nog onrustig. Koploper Feyenoord wil shoppen bij PEC Zwolle, de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. Het gewilde object betreft Thomas van den Belt. Zwolle wil echter meer dan anderhalf miljoen euro ontvangen voor de speler. Dat vindt Feyenoord tot op heden veel te gortig.

Ajax heeft op Deadline Day officieel bekend gemaakt dat het contract met doelman Jay Gorter met een jaar is verlengd. De 22-jarige keeper blijft nu tot medio 2026 in dienst van de club. De landskampioen is tevens akkoord gegaan met de verhuur van Gorter aan een andere club. Hij zal per direct verkassen naar de Schotse club Aberdeen en daar voor de rest van het seizoen uitkomen.

FC Utrecht gaat zich behalve met Anthony Descotte van Charleroi ook versterken met Victor Jensen. Het is de bedoeling dat de Deen definitief wordt overgenomen van Ajax. Met Jensen (22) speelt FC Utrecht in op de stormachtige ontwikkeling van oa Booth en Bozdogan.

Op de slotdag zullen er bij FC Utrecht ook enkele uitgaande transfers zijn. naast Daishawn Redan zullen ook Arthur Zagre en Moussa Sylla vertrekken (beiden terug naar Frankrijk) en staat Djevencio van der Kust op de nominatie om verhuurd te worden.

Sc Heerenveen heeft de Noorse spits Daniel Karlsbakk aangetrokken als opvolger van Amin Sarr. De 19-jarige Karlsbakk ondertekende een contract tot de zomer van 2026 in het Abe Lenstra-stadion en neemt ook het rugnummer 9 over van de Zweed Sarr. Hij is na Pelle van Amersfoort, Ché Nunnely en Jeffrey Bruma de vierde winteraanwinst van Heerenveen.

De Friese club verkocht maandag aanvaller Sarr voor minimaal 11 miljoen euro aan Olympique Lyon. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot 12 miljoen euro. Als opvolger kwam Heerenveen uit bij de Noorse jeugdinternational Karlsbakk, die afgelopen jaar in eigen land voetbalde voor Viking FK.

„Hij is een speler met veel potentie, een jonge jongen die in het moderne voetbal past”, zegt technisch manager Ferry de Haan. „Daniel heeft een hoge intensiteit, goede fysieke voorwaarden en snelheid. We verwachten dat hij zich hier uitstekend kan ontwikkelen. Daniel krijgt de komende maanden de tijd om zich hier aan te passen aan zijn nieuwe omgeving en club.”

Heerenveen staat in de Eredivisie op de achtste plaats.