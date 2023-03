Winnende Medvedev woest op baan Indian Wells: ’Schande voor de sport’

Het was voor de Rus zijn zeventiende zege op rij. Hij kwam naar Indian Wells met titels op zak in Rotterdam, Doha en Dubai. Het is nu afwachten of zijn enkel in de volgende uren zal reageren. In de kwartfinales wacht de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die won met 6-3 en 6-4 van de Chileen Cristian Garin.

Onderweg liet Medvedev zich opnieuw van zijn slechtste kant zien. Het is bekend dat hij geen fan is van de courts van Indian Wells en dat liet hij nogmaals duidelijk blijken, in een gesprek tegen zichzelf en uiteindelijk ook de umpire.

„Het zou verboden moeten worden om hier te spelen”, klonk het tijdens een kantwissel. „Het is een verdomde schande voor de sport, dit hardcourt. Dat ze het zo durven noemen, wat een schande. Ik ga nu naar het toilet gaan en ik ga zo traag zijn als dit veld, het maakt me niks uit. Ook al geef je me er vijf keer een straf voor. Als ze ons op zo’n veld laten spelen, dan mag ik doen wat ik wil.”

Tekst gaat verder onder de tweets

Alcaraz kwartfinalist Indian Wells na opgave Draper

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft de kwartfinales bereikt op het toernooi van Indian Wells. De nummer 1 van de plaatsingslijst zag zijn tegenstander in de vierde ronde, de Brit Jack Draper, opgeven met een blessure. Alcaraz leidde op dat moment met 6-2 en 2-0.

Carlos Alcaraz gooit er een trucje uit. Ⓒ ANP/HH

Draper had al een fysio de baan op laten komen maar hield het na 46 minuten voor gezien. "Dit is niet de manier waarop je een partij wilt winnen. Ik hoop dat Jack snel weer herstelt", zei de 19-jarige Alcaraz, die op het toernooi in Californië de leiding op de wereldranglijst kan heroveren op Novak Djokovic.

De Serviër ontbreekt in Indian Wells omdat hij niet gevaccineerd is tegen corona en daardoor de Verenigde Staten niet inkomt. De volgende tegenstander van Alcaraz is de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Tommy Paul en de Canadees Felix Auger-Aliassime.