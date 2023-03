Winnende Medvedev woest op baan Indian Wells: ’Schande voor de sport’

Het was voor de Rus zijn zeventiende zege op rij. Hij kwam naar Indian Wells met titels op zak in Rotterdam, Doha en Dubai. Het is nu afwachten of zijn enkel in de volgende uren zal reageren. In de kwartfinales wacht de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die won met 6-3 en 6-4 van de Chileen Cristian Garin.

Onderweg liet Medvedev zich opnieuw van zijn slechtste kant zien. Het is bekend dat hij geen fan is van de courts van Indian Wells en dat liet hij nogmaals duidelijk blijken, in een gesprek tegen zichzelf en uiteindelijk ook de umpire.

„Het zou verboden moeten worden om hier te spelen”, klonk het tijdens een kantwissel. „Het is een verdomde schande voor de sport, dit hardcourt. Dat ze het zo durven noemen, wat een schande. Ik ga nu naar het toilet gaan en ik ga zo traag zijn als dit veld, het maakt me niks uit. Ook al geef je me er vijf keer een straf voor. Als ze ons op zo’n veld laten spelen, dan mag ik doen wat ik wil.”

