Trainer Thomas Tuchel: ’Chelsea verdiende winnende goal Hakim Ziyech niet’

„We waren heel slordig, dat is niets voor ons. Ik had het gevoel dat we er niet klaar voor waren. Dat is ook mijn schuld, want ik moet ons voorbereiden op wat gaat komen. Dat is niet gelukt”, aldus de Duitse oefenmeester tegen de BBC.

Hij vervolgt: „Je kan duels winnen of verliezen, maar we kwámen niet eens in de duels. We waren echt aan het ploeteren. Ik geef toe dat we geluk hadden dat we wonnen. We waren niet onszelf. Hier moeten we niet te lang bij stilstaan.”

Ziyech was vanzelfsprekend blij met zijn rol als invaller: de winnende treffer maken. „Het is een van de redenen waarom de trainer me bracht. Het was vanaf het begin een moeilijke wedstrijd, we hadden niet onze beste dag. De drie punten zijn het belangrijkste, de rest moeten we maar snel vergeten.”

De voormalig Ajacied gaat verder: „We gaven nooit op, probeerden de ruimtes te vinden en wist dat ons moment nog wel zou komen. Dat is een van onze kwaliteiten. We slagen er altijd wel in om te scoren.”

