Winnende Michael van Gerwen over akkefietje met Gary Anderson: ’Ik riep schele’

De score ging tot de pauze gelijk op: 3-2 voor The Flying Scotsman. Hij deed dat met een gemiddelde van 109.6 en drie 180-ers.

De Schot miste vervolgens de kans op 4-2. Van Gerwen miste niet: 3-3. Bij 4-4 brak hij Anderson weer: 5-4 voor Mighty Mike.

De Nederlander miste echter bij 6-5, waarna Anderson vervolgens pijlen kreeg voor 6-6. Vervolgens leek er een kleine woordenwisseling tussen beide darters plaats te vinden.

Hoe dan ook: de Schot miste, Van Gerwen daarna niet: 7-5. De twee bleven bij elkaar in de buurt. De break in de negende leg leek het verschil te gaan maken. Bij 9-7 kreeg Van Gerwen vier matchdarts, maar de Vlijmenaar miste ze allemaal.

Matchdart nummer 5 ging er ook niet in daarna bij 9-8, maar nummer 6 wel: 10-8. In de kwartfinale ontmoet hij nu Michael Smith. Van Gerwen won de Grand Slam of Darts drie keer: in 2015, 2016 en 2017. De hoofdprijs is dit jaar 125.000 Engelse pond (148.000 euro).

Kronkel in hoofd

Na afloop ging Van Gerwen tegenover RTL7 nog even in op het akkefietje met Anderson. „Het was een gevecht tussen twee grote spelers uit de dartswereld. Ik liep terug na een misser en riep ’schele’, ofzo. Ik miste een triple. Maar hij doet niks anders de hele tijd. Gary krijgt op een gegeven moment een kronkel in zijn hoofd en dan denkt ’ie dat ik dat heb gedaan.”

Hij vervolgt: „Dat heeft hij al 30 of 40 keer in zijn carrière gedaan en ik maakte daarna nog best veel fouten ook. Maa ik denk dat mijn mentale vermogen omhoog is gegaan en dat ik heel scherp ben. Er kan er maar één de beste zijn en dat ben ik.”