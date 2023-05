Van Nistelrooy snapt commotie om wangedrag

„Ik heb de beleving van de wedstrijd laten indalen en de wedstrijd teruggekeken. Natuurlijk zie je dan, als de emoties wat gezakt zijn, het gedrag van de spelers en dat de wedstrijd vaak stil lag. Ik had er na de wedstrijd niet veel oog voor, omdat het winnen van die beker in je hoofd zit, maar het is wel iets wat me opviel bij het terugkijken. Dat is wel iets dat je moet adresseren en dat langzaamaan uit het voetbal moet gaan verdwijnen. Dat willen we ook met z’n allen. Het zou het voetbal goed doen. Het is ook iets, net als het gedrag op de tribune, waar je door regelgeving naartoe werkt. Je ziet dat het wangedrag vanaf de tribune gelijk minder wordt. Als er iets gebeurt, direct stoppen. Dan verandert dat al wat. Dat zou ook gelden voor de houding richting de arbitrage en het gedrag van spelers. Als je daarvoor tegen een kaart aanloopt, gaat dat ook stoppen.”

Verantwoordelijkheid

Van Nistelrooy heeft onder meer in Spanje gespeeld, waar men zich op het vlak van provocatie en irritatie ook niet onbetuigd laat. „Het gaat om balans vinden. We hebben ook tijd gehad dat we verloren van Italiaanse en Portugese teams, ook op dit onderdeel, en dat er dan werd gezegd dat we te naïef waren. Het gaat om winnen, maar het gaat om het spel. Ik denk dat er een gezamenlijke oplossing gevonden moet worden voor het voetbal. Dat zie je in andere sporten terug, ook aan de manier, waarop gearbitreerd wordt bij bijvoorbeeld opstootjes. Nu is het een soort van gedogen. Even uit elkaar en we gaan weer door. Dat zijn vragen die bij de KNVB en alle bonden moeten leven en bij de scheidsrechters, maar het is ook de verantwoordelijkheid van onszelf als trainers en spelers.”

