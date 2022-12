Dankzij wereldgoals pakt Kroatië ten koste van Marokko brons

Vier jaar geleden was er op het WK 2018 nog zilver weggelegd voor Luka Modric & Co, die toen de finale verloren van Frankrijk. Ditmaal werd het brons, evenals in 1998, toen de eerste gouden generatie van de Kroaten in de troostfinale te sterk was voor Oranje. Een fraaie collectie eremetaal voor een land met nog geen 4 miljoen inwoners. Slechts drie van de 32 deelnemers aan het WK in Qatar zijn kleiner qua inwonertal (Qatar, Wales en Uruguay).

Voor Marokko had het toernooi zichtbaar een wedstrijd te lang geduurd. Bondscoach Walid Regragui miste drie basisspelers door blessures: ex-Ajacied Noussair Mazraoui en de centrumverdedigers Romain Saïss en Nayef Aguerd. De Marokkanen die wel fit genoeg waren bevonden om te spelen, onder wie de gelegenheidsaanvoerder Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat, konden niet dezelfde intensiteit en kwaliteit op de mat leggen als eerder dit toernooi. Daar kon ook de weer overweldigende steun van het Marokkaanse legioen in het Khalifa International Stadium niets aan veranderen.

Hakim Ziyech omspeelt Luka Modric. Ⓒ ANP/HH

De FIFA heeft met het duel om de derde plaats de werkgevers van de internationals van Kroatië en Marokko niet blij gemaakt. Maar liefst drie spelers vielen met een bovenbeenblessure uit ten teken van de overbelasting waar ze dit toernooi mee te kampen hebben gehad. Twee aan Marokkaanse zijde, de centrumverdedigers Achraf Dari en Yawad El Yamiq, en één aan Kroatische zijde, Andrej Kramaric. Marokko had woensdag nog de zware halve finale gespeeld tegen Frankrijk en moest na drie dagen alweer aantreden. Bondscoach Regragui gaf vooraf aan het eigenlijk gekkenwerk te vinden om met zo weinig tussentijd weer een wedstrijd te moeten spelen. De clubs krijgen wel een vergoeding van de FIFA voor het afstaan van de internationals, maar als die terugkeren met een spierblessure, waar herstelperiodes van vier tot zes weken voor staan, is dat toch een serieuze kostenpost.

Mislav Orsic schiet de 2-1 binnen. Ⓒ ANP/HH

Met routinier Luka Modric als dirigent was Kroatië de verzorgder voetballende ploeg. In zijn 162e interland en 19e en laatste duel op een WK-eindronde speelde Modric samen met Lovro Majer, die vaak de ’nieuwe Modric’ wordt genoemd. De 24-jarige middenvelder van Stade Rennais heeft met zijn lange lokken en kleine postuur niet alleen uiterlijk veel weg van de grote kleine man van het Kroatische voetbal, maar is ook een technisch vaardige en creatieve middenvelder. In de zevende minuut stelden Modric en Majer zich samen op achter een vrije trap. Modric stapte over de bal heen, Majer lobde de bal diep, waar Ivan Perisic de bal met het hoofd teruglegde en Josko Gvardiol met een zweefkopbal schitterend doel trof. Een plaatje van een ingestudeerde vrije trap.

Snelle reactie

Lang kon Kroatië niet van een voorsprong genieten, want binnen twee minuten lag de gelijkmaker van Achraf Dari erin. Een vrije trap van Ziyech werd door Modric dusdanig van richting veranderd, dat hij op het hoofd van de centrale verdediger belandde. Nog voor rust nam Kroatië, dat gemakkelijker voetbalde dan Marokko, weer de leiding. Na balverlies van Bilal El Khannous van RC Genk, de voormalige Belgische jeugdinternational maakte zijn debuut voor de Marokkaanse ploeg, kwam de bal bij Mislav Orsic. De speler van Dinamo Zagreb lepelde de bal Bergkampiaans in de verre hoek (2-1), een geweldig doelpunt.

Orsic (18) wordt gefeliciteerd met zijn goal. Ⓒ ANP/HH

Met twee van zulke wereldgoals was het smullen voor de voetballiefhebbers in het Khalifa International Stadion, al hoopten de meeste bezoekers op succes van Marokko, dat al historie had geschreven met het bereiken van de halve finales. Dat had nooit eerder een Afrikaans land gepresteerd op het WK. Omdat Kroatië enkele kansen miste, bleven ’De Leeuwen van de Atlas’ in de race voor de gelijkmaker en Youssef En-Nesyri was daar dichtbij, maar de spits stuitte op de Kroatische doelman Dominik Livakovic. Het werd na rust nog een beetje onvriendelijk tussen beide ploegen, waarbij de Qatarese scheidsrechter Abdulrahman Al-Jassim alle moeite had om de boel in de hand te houden. De Qatarees werd voortdurend belaagd door Marokkaanse internationals, die de arbiter in het Arabisch probeerden te bespelen. Aan beide zijden werd vergeefs om een strafschop geschreeuwd, maar uiteindelijk waren de twee wereldgoals voor de Kroaten voldoende voor de overwinning en het derde eremetaal in de historie.

In de slotseconden van de blessuretijd kreeg En-Nesyri nog wel een grote kopkans op de gelijkmaker, maar de bal ging net over waarna direct het laatste fluitsignaal klonk. Marokko stapte teleurgesteld van het veld, maar kan terugkijken op een geweldig toernooi met een historische prestatie.