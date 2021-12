Premium Het beste van De Telegraaf

Thomas Letsch de man achter eerste Europese overwintering Arnhemmers ’We hebben historie geschreven met Vitesse’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Thomas Letsch Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Voor het eerst sinds 2005 zijn na de winterstop nog vijf Nederlandse clubs actief in Europa. De UEFA maakte maandag bekend dat Tottenham Hotspur met een reglementaire 3-0 nederlaag is bestraft vanwege het niet doorgaan van het duel met Stade Rennais, waardoor Vitesse zich definitief als nummer twee in de groep heeft geplaatst voor de zogenaamde tussenronde van de Conference League, waarin ook PSV actief is.