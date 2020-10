Max Verstappen: ’Het wordt heel tricky in de eerste ronde’

Verstappen kwalificeerde zich zaterdag achter de Mercedessen van Lewis Hamilton (1e) en Valtteri Bottas (2e) als derde. Het verschil met Mercedes was nihil, maar Hamilton en Bottas reden - en starten - wel op hardere banden. Op vrijdag werden er ook nauwelijks racesimulaties afgewerkt tijdens de rommelige tweede training.

,,Om te kijken of we daadwerkelijk zijn ingelopen op Mercedes, zouden we eigenlijk op een baan moeten rijden waar we al jaren komen. Nu is het gezien de harde banden en het gripniveau lastig in te schatten”, stelde Verstappen. „Ik hoop dat het een voordeel is dat ik op de zachtste beschikbare band start. Het wordt heel tricky in de eerste ronde en die hardere, medium-band waarop Mercedes start komt nog lastiger op temperatuur. Laten we de spanning maar een beetje opbouwen richting zondag. Wel zo leuk.”

Hamilton start voor de 97e keer vanaf pole position om 14.10 uur. De wereldkampioen heeft met 229 punten ook de leiding in de tussenstand van het klassement van het WK, gevolgd door Bottas (161 punten) en Verstappen (147 punten).

