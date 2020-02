Tenniscoach Tamaëla: ’Kiki heeft echt rust nodig’

Tamaëla legt uit waarom Bertens na haar toernooiwinst in Sint-Petersburg niet naar Dubai is gereisd, waar ze de eerste ronde tegen Kim Clijsters had moeten spelen. „De naam van de tegenstander speelde geen rol. We hebben puur naar Kiki gekeken en het zijn heel zware weken voor haar geweest. We hadden in de nacht van Rusland naar Dubai moeten vliegen en ze had moeten wennen van tennis binnen naar tennis buiten. Dat kost allemaal veel energie. Volgende week gaan we naar Doha, daar wordt een groter toernooi gespeeld en daar wil ze uitgerust en fris aan beginnen.”

Na de afzegging van Bertens moest Clijsters het maandag bij haar rentree (na zeven jaar) in Dubai opnemen tegen de Spaanse Garbine Muguruza, die onlangs nog in de finale van de Australian Open stond. De 36-jarige Belgische moeder, ooit goed voor vier grandslamtitels, bood goed partij, maar verloor in twee sets: 6-2, 7-6 (6).