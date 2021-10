Irene Schouten koningin op NK Afstanden, hattrick Jutta Leerdam op 1000 meter

De 29-jarige schaatsster van Team Zaanlander pakte net als teamgenoot Jorrit Bergsma haar tweede titel van dit weekeinde bij de NK afstanden in Thialf. Ze zegevierde in een baanrecord van 6.45,69 minuten.

Sanne in 't Hof veroverde met een dik persoonlijk record van 6.57,63 verrassend het zilver. Carlijn Achtereekte pakte met 7.00,50 brons.

Schouten reed net als op de 3000 meter een vlakke race en kwam uit op een tijd net boven het Nederlands record van Carien Kleibeuker. Ze was beduidend sneller dan de 6.55,94 waarmee ze vorig jaar de titel pakte.

Schouten pakt op massastart derde titel op NK afstanden

Alsof het nog niet genoeg was, werd Schouten voor de achtste keer Nederlands kampioene op de massastart. In de sprint van de massastart was ze ook verreweg de sterkste. Marijke Groenewoud werd tweede en Evelien Vijn derde.

Een sprint was onvermijdelijk nadat de ploeg van Schouten alle aanvallen geneutraliseerd had. Schouten maakte er een lange sprint van met in haar rug teamgenote en regerend wereldkampioene Groenewoud. Die bleef ze ook voor. Op afstand won Vijn de sprint om de derde plaats.

Leerdam voor derde keer op rij snelste op 1000 meter

Jutta Leerdam heeft de NK afstanden in Heerenveen afgesloten met haar tweede nationale titel. Na de 500 meter werd de 22-jarige schaatsster van Team Worldstream ook Nederlands kampioen op de 1000 meter. Ze zegevierde met ruime voorsprong in een nieuw baanrecord van 1.13,15 minuten. Femke Kok werd met 1.14,10 tweede. Ireen Wüst eindigde met 1.14,42 als derde.

Leerdam pakte de titel op de kilometer voor het derde jaar op rij. Het was op deze kampioenschappen ook de derde medaille voor de Zuid-Hollandse, die vrijdag verraste met het brons op de 1500 meter. Ze kan zich daarmee gaan opmaken voor drukke wereldbekerwedstrijden waarin ze op drie afstanden mag uitkomen.

De schaatsster van Worldstream won de titel vorig jaar in 1.13,86. In de rit tegen Kok kon ze op de kruising in de laatste ronde perfect naar haar concurrent toekruipen. Met een slotronde van 28,7 dook Leerdam onder het baanrecord van 1.13,24 van de Amerikaanse Brittany Bowe.

Achter Leerdam, Kok en Wüst werd Marrit Fledderus vierde in 1.14,70. Antoinette de Jong zat daar met 1.14,76 vlak achter en pakte het vijfde startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden.

Regerend olympisch kampioene Jorien ter Mors kwam in de slotrit slechts tot de achtste tijd met 1.15,26. De 31-jarige schaatsster van Team IKO mist daarmee de wereldbekerwedstrijden op de kilometer. Ze plaatste zich eerder wel op de 1500 meter.