Crysencio Summerville per direct terug naar Feyenoord

Summerville maakte een goede indruk bij ADO. Het talent vertelde onlangs dat hij graag voor een serieuze kans bij Feyenoord wil gaan. Hij staat tot volgend jaar zomer onder contract bij de club uit Rotterdam.

Summerville verlaat ADO als jongste doelpuntenmaker voor die club ooit in de Eredivisie. De buitenspeler was vorig jaar oktober 17 jaar en 361 dagen oud toen hij scoorde tegen Vitesse.

De aanvaller is de tweede speler in korte periode die Feyenoord terughaalt naar De Kuip. Bart Nieuwkoop, de rechter vleugelverdediger die was verhuurd aan Willem II, keerde ook al vroegtijdig terug naar Rotterdam.