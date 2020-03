Groot initiatief PSV voor ’thuiszitters’

Denzel Dumfries Ⓒ ANP Sport

EINDHOVEN - PSV lanceert samen met zijn partners een online platform voor de mensen die thuis zitten gedurende de coronacrisis. Via een speciaal ingericht gedeelte op de eigen website, hebben de mensen in de regio toegang tot onder meer de trainingsvideo’s van spelers van het eerste elftal. Op deze manier wil de club de mensen in de regio op een nog unieke manier in voetballend Nederland de helpende hand toesteken.