Champions League: Tonny Vilhena met Krasnodar naar Europa League

Beide ploegen hadden vooraf nog niet gewonnen in de poule. Het onderlinge duel eerder in Frankrijk leverde een gelijkspel op (1-1). Dankzij de Zweed Marcus Berg, oud-spits van onder meer FC Groningen en PSV, ging het ticket voor de Europa League naar Krasnodar. Hij scoorde in de 71e minuut na een sterke individuele actie. Middenvelder Vilhena (ex-Feyenoord) speelde de gehele wedstrijd.

In de andere groepswedstrijd speelt Sevilla woensdagavond thuis tegen Chelsea. Beiden ploegen zijn al geplaatst voor de achtste finales in de Champions League.

Justin Kluivert (rechts) viert feest met doelpuntenmaker Alexander Sorloth. Ⓒ HH/ANP

RB Leipzig

Een doelpunt van invaller Alexander Sørloth in blessuretijd heeft RB Leipzig de winst bezorgd bij Istanbul Basaksehir. De Turken leken via een hattrick van uitblinker İrfan Kahveci een punt veilig te stellen, maar in de slotfase ging het alsnog fout: 3-4.

De Duitsers kwamen op voorsprong via Yussuf Poulsen, die een schot van ploeggenoot Marcel Sabitzer binnenliep. Nordi Mukiele verdubbelde de voorsprong, waarna Kahveci vlak voor rust zijn eerste doelpunt maakte. Na rust leek Dani Olmo met de derde Duitse treffer de wedstrijd te beslissen, maar richtte de regerend Turkse kampioen zich aan de hand van nog twee goals van Kahveci op. Sørloth had echter het laatste woord met de beslissende treffer in blessuretijd.

Leipzig heeft 9 punten in poule H, en heeft nog altijd kans op overwintering in de Champions League. Veel zal afhangen van de wedstrijd woensdagavond tussen Manchester United (9 punten) en Paris Saint-Germain (6 punten). De Turken zijn met 3 punten vrijwel uitgeschakeld.

Justin Kluivert deed vijf minuten mee bij Leipzig.