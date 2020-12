Tonny Vilhena met Krasnodar naar Europa League, Noa Lang scoort

Beide ploegen hadden vooraf nog niet gewonnen in de poule. Het onderlinge duel eerder in Frankrijk leverde een gelijkspel op (1-1). Dankzij de Zweed Marcus Berg, oud-spits van onder meer FC Groningen en PSV, ging het ticket voor de Europa League naar Krasnodar. Hij scoorde in de 71e minuut na een sterke individuele actie. Middenvelder Vilhena (ex-Feyenoord) speelde de gehele wedstrijd.

Chelsea

Chelsea heeft in de Champions League dankzij een zeer productieve avond van aanvaller Olivier Giroud met ruime cijfers gewonnen van Sevilla. In Spanje zegevierde de Engelse club met 4-0. De Franse spits nam alle treffers van Chelsea voor zijn rekening. Na zijn laatste doelpunt, uit een strafschop in de 83e minuut, werd hij gewisseld.

Bij Sevilla had de Nederlandse verdediger Karim Rekik als basisspeler een slechte avond. Luuk de Jong bleef op de bank. Bij Chelsea mocht smaakmaker Hakim Ziyech in de slotfase nog even meedoen.

Chelsea (13 punten) en Sevilla (10 punten) waren vooraf al zeker van plaatsing voor de achtste finales. FC Krasnodar, met Tonny Vilhena als basisspeler, verzekerde zich van de derde plaats en daarmee een ticket voor de Europa League met een thuiszege tegen Stade Rennes (1-0).

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft zich ondanks een 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Lazio verzekerd van een plek in de achtste finales van de Champions League. De Italianen moeten nu in de laatste wedstrijd van groep F tegen Club Brugge de laatste zestien zien te bereiken.

Dortmund begon danig verzwakt aan de wedstrijd in het lege Signal Iduna Park van Dortmund. Niet alleen verdediger Thomas Meunier en middenvelder Emre Can ontbraken wegens blessures, ook spits Erling Braut Haaland miste het duel. De topschutter, al goed voor zes doelpunten in het belangrijkste Europese clubtoernooi, is tot het einde van het jaar uitgeschakeld met een spierscheurtje.

De eerste helft van de wedstrijd verliep gezapig, met een korte opleving van Borussia na een half uur. Marco Reus en Thorgan Hazard waren dichtbij een goal. Op slag van rust was het wel raak. Raphaël Guerreiro rondde een snelle combinatie doeltreffend af.

Borussia was ook in de tweede helft gevaarlijker, maar Lazio kreeg in de 67e minuut een strafschop. Het was een cadeautje van de scheidsrechter, die een overdreven val van Sergej Milinkovic-Savic beloonde met een penalty. Ciro Immobile schoot vanaf de stip raak en bracht de stand in evenwicht. Immobile had in de slotfase nog bijna Lazio de winst bezorgd, maar doelman Roman Bürki keerde het vlammende schot.

Noa Lang viert zin treffer. Ⓒ AFP

Noa Lang

Club Brugge pakte 3 punten door in het eigen Jan Breydelstadion met 3-0 te winnen van FC Zenit uit St. Petersburg. Noa Lang nam de derde goal van de Belgische ploeg voor zijn rekening. Charles De Ketelaere en Hans Vanaken maakten de andere treffers.

