Video: Haase verliest zelfbeheersing

Haase verloor duidelijk zijn zelfbeheersing en sloeg zijn racket tot drie keer toe kapot op het Roemeense gravel. Vervolgens gooide hij zijn racket de tribunes in. Gelukkig voor hem zat er zo op het oog helemaal niemand in de ietwat troosteloze omgeving.

De als zevende geplaatste Haase verloor in de tweede ronde op de gravelbaan ruim van de Serviër Danilo Petrovic, de nummer 259 van de wereldranglijst. Na 68 minuten stond de eindstand op het scorebord: 6-3 6-2.

Haase hoefde in de eerste ronde in Sibiu niet in actie te komen. Hij werd vorige week in zijn eerste partij bij het challengertoernooi van Banja Luka eveneens direct uitgeschakeld.

Haase is afgezakt naar plek 156 op de mondiale ranglijst en daardoor veroordeeld tot het spelen van challengertoernooien. Hij begon het seizoen nog als nummer 50 van de wereld.

In Sibiu haalde Jelle Sels wel de volgende ronde.

Kerkhove

Lesley Pattinama-Kerkhove is niet verder gekomen dan de eerste ronde op het WTA-toernooi in het Chinese Guangzhou. De Zeeuwse verloor in drie sets van de Duitse Andrea Petkovic: 5-7 7-6 (4) 3-6.

Kerkhove, de nummer 158 van de wereld, bood goed partij tegen Petkovic, de nummer 77 op de wereldranglijst. Ze wist de tweede set te winnen in een tiebreak. Pas na 2,5 uur stapte Petkovic als winnares van de baan.