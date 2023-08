Transfersoap rond Carel Eiting duurt voort: middenvelder meldt zich ziek bij Volendam

Het is al de tweede keer dat Eiting zich ziek meldt uit onvrede over de gang van zaken. Eerder deed hij dit ook al voor de oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk in de voorbereiding. Toen besloot de middenvelder toch weer te gaan trainen, maar de situatie is nog altijd niet opgelost.

Eiting is van mening dat er vorig jaar bij zijn komst een afspraak is gemaakt dat hij voor circa 400.000 euro mag vertrekken deze zomer, maar FC Volendam heeft een andere visie op de situatie. De club besloot bovendien eerder deze zomer een optie in het contract van de oud-Ajacied te lichten, waardoor Eiting niet tot medio 2024 maar tot medio 2025 vastligt in het voormalige vissersdorp.

Volendam en Vitesse trappen vrijdagavond om 20.00 uur het nieuwe Eredivisie-seizoen af.

Omdat beide partijen de hakken stevig in het zand hebben staan, lijkt de kans groot dat de transfersoap gaat uitdraaien op een arbitragezaak bij de KNVB.