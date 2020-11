Sari van Veenendaal en Jill Roord terug bij Leeuwinnen

Het treffen met Amerika is vriendschappelijk en bovendien een herhaling van de WK-finale van vorig jaar, waarin Team USA aan het langste eind trok. Kosovo is de laatste tegenstander in de kwalificatiereeks voor het EK 2022. Nederland is echter al zeker van een startbewijs, dat vorige maand al werd veiliggesteld.

Verdediger Anouk Dekker (bovenbeen) en Kopparbergs/Göteborg-keeper Loes Geurts (hersenschudding) zijn op de weg terug, maar beide duels komen voor hen nog te vroeg.

„Voor ons is het de start van de voorbereiding op de Olympische Spelen”, aldus bondscoach Sarina Wiegman. „Het is een meetmoment tegen de beste van de wereld. Waar staan we nu en waar willen we in Tokio staan? Dit is een heel moment. We zijn al bevoorrecht dat we mogen spelen, en nu dan ook nog tegen Amerika, ín nederland, dat maakt het nog mooier.”

Aanvankelijk zou de selectie van Wiegman beide wedstrijden bij PEC Zwolle spelen. Omdat de grasmat in Zwolle twee extra wedstrijden in korte tijd niet kan hebben, is besloten uit te wijken naar het Rat Verlegh Stadion in Breda. De oefeninterland tegen de Verenigde Staten start om 18.35 uur, tegen Kosovo trapt Oranje om 18.30 uur af.

Volledige selectie

Lineth Beerensteyn (Bayern München), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Daphne van Domselaar (FC Twente), Kika van Es (FC Twente), Sisca Folkertsma (FC Twente), Stefanie van der Gragt (Ajax), Jackie Groenen (Manchester United), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Inessa Kaagman (Brighton & Hove Albion), Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion), Lize Kop (Ajax), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Aniek Nouwen (PSV), Jill Roord (Arsenal), Shanice van de Sanden (VfL Wolfsburg), Joëlle Smits (PSV), Katja Snoeijs (FC Girondins de Bordeaux), Sherida Spitse (Vålerenga), Sari van Veenendaal (PSV) en Lynn Wilms (FC Twente).