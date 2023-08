FC Twente gaat voor Shurandy Sambo als vervanger Joshua Brenet

FC Twente aast al langer op Sambo en ziet hem als de ideale vervanger van Joshua Brenet, die bezig is om een transfer naar het buitenland af te ronden. Of zijn komst haalbaar is, is op dit moment echter zeer de vraag. Sambo heeft ook andere opties en lijkt daar op dit moment de voorkeur aan te geven, zodat FC Twente zich oriënteert op andere spelers voor de rechtsbackpositie.

Eiting meldt zich vandaag voor de medische keuring en afronding van zijn transfer in Enschede. Daar treft hij dan ook Mitchell van Bergen, wiens transfer van Stade Reims naar FC Twente in kannen en kruiken is. De afgelopen weken was er flink getouwtrek tussen de clubs over de hoogte van de transfersom, die naar schatting is uitgekomen rond 1 miljoen euro. Van Bergen ging twee jaar geleden voor het dubbele naar Stade Reims, waarvoor hij 51 duels speelde, overigens zonder tot scoren te komen. Wel bereidde hij drie doelpunten voor in Frankrijk.

Met de betaalde transfersommen voor Eiting en Van Bergen loopt het totaal aan transferuitgaven van FC Twente in deze window op tot ruim 8 miljoen euro. Eerder werden er transfersommen neergeteld voor Manfred Ugalde (circa 4 miljoen euro), Younes Taha (1,2 miljoen euro) en Youri Regeer (900.000 euro). Daarnaast werd Naci Ünüvar gehuurd van Ajax en Alec Van Hoorenbeeck van KV Mechelen. Bij de Belgische verdediger is een optie tot koop bedongen.

FC Twente zag zeven spelers vertrekken. Vaclav Cerny (voor 8 miljoen euro naar VfL Wolfsburg) en Ramiz Zerrouki (voor ruim 7 miljoen euro naar Feyenoord) werden verkocht. Virgil Misidjan (Al-Tai in Saoedi-Arabië), Julio Pleguezuelo (Plymouth Argyle) en Denilho Cleonise (RKC Waalwijk) vertrokken transfervrij. Huurling Anass Salah-Eddine keerde terug naar Ajax, terwijl Wout Brama een punt achter zijn carrière zette. Bij het rijtje vertrekkers komt ook nog Brenet, die al de hele zomer bezig is met een transfer, maar uiteindelijk toch de deur achter zich dicht lijkt te gaan trekken. De rechtsback kan weg voor 1 miljoen euro, zodat FC Twente weer wat investeringsruimte heeft voor een vervanger.