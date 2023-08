FC Twente gaat voor Shurandy Sambo als vervanger Joshua Brenet

Eiting meldt zich vandaag voor de medische keuring en afronding van zijn transfer in Enschede. Daar treft hij dan ook Mitchell van Bergen, wiens transfer van Stade Reims naar FC Twente in kannen en kruiken is. De afgelopen weken was er flink getouwtrek tussen de clubs over de hoogte van de transfersom, die naar schatting is uitgekomen rond 1 miljoen euro. Van Bergen ging twee jaar geleden voor het dubbele naar Stade Reims, waarvoor hij 51 duels speelde, overigens zonder tot scoren te komen. Wel bereidde hij drie doelpunten voor in Frankrijk.

Met de betaalde transfersommen voor Eiting en Van Bergen loopt het totaal aan transferuitgaven van FC Twente in deze window op tot ruim 8 miljoen euro. Eerder werden er transfersommen neergeteld voor Manfred Ugalde (circa 4 miljoen euro), Younes Taha (1,2 miljoen euro) en Youri Regeer (1 miljoen euro). Ook voor Sambo zal nog een transfersom neergeteld moeten worden. De door PSV zelf opgeleide rechtsachter heeft in Eindhoven nog maar één jaar contract en wil vooralsnog niet bijtekenen, zodat een verkoop in de laatste dagen van de window een reële optie is voor PSV.