Spaanse supercup voor 120 miljoen naar Saudi-Arabië

MADRID - De Spaanse supercup wordt in januari 2020 gespeeld in Saudi-Arabië. In de nieuwe opzet nemen landskampioen FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid en Valencia het van 8 tot en met 12 januari tegen elkaar op in het King Abdullah Sports City stadion in Jeddah, meldt een bron van de Spaanse voetbalbond RFEF.