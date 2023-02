Premium Het beste van De Telegraaf

Middenvelder vindt desgevraagd dat Ajax zich beter moet beheersen na nederlaag Taylor na beschamende opstootje: ’Moeten grote jongens zijn en ons niet zo laten beïnvloeden’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Het beschamende opstootje in beeld. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Kenneth Taylor is ervan overtuigd dat de dreun die Union Berlin in de Europa League aan Ajax uitdeelde (3-1) niet doorwerkt in de titelrace. ,,Zeker niet”, was het product van de eigen opleiding even strijdbaar als de 95 minuten daarvoor. ,,We moeten de wedstrijd bij Vitesse zondag gewoon ’pakken’. Daar kunnen we geen steken meer laten vallen.”