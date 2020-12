Ajax onderuit bij Liverpool na blunder Onana

Een zeldzame fout van de doorgaans zo betrouwbare Kameroense keeper kostte Ajax na een klein uur spelen de wedstrijd. Onana liet een voorzet van Neco Williams lopen, maar had niet gerekend op Curtis Jones, die bij de tweede paal dankbaar binnentikte.

Atalanta gelijk, Ajax nu derde

Omdat Atalanta in dezelfde groep gelijkspeelde tegen FC Midtjylland (1-1) moet Ajax volgende week in de thuiswedstrijd tegen de Italianen winnen om door te gaan naar de achtste finales van de Champions League. Liverpool is daar inmiddels van verzekerd.

Trainer Erik ten Hag had met Edson Alvarez in plaats van Zakaria Labyad gekozen voor een iets steviger middenveld, maar het was de thuisclub die binnen vijf minuten twee keer gevaarlijk was. Eerst schoot Jones van net buiten het strafschopgebied recht op Onana, en niet veel later trof de middenvelder met een geplaatst schot de paal.

Davy Klaassen kopt voorlangs. Ⓒ AFP

Ajax meldde zich halverwege de eerste helft een aantal keer voor het vijandelijke doel. Een kopbal van Davy Klaassen ging naast en een schot van Noussair Mazraoui werd door (derde) doelman Caoimhin Kelleher vakkundig tot corner verwerkt. Kort voor rust zette Liverpool (waar Georginio Wijnaldum in de basis stond) nog een keer aan via Andy Robertson, maar de linksback schoot in het zijnet.

Kansen Klaassen, Mazraoui en Neres

Na rust kwam het duel volop tot leven. Klaassen kopte in vrijstaande positie een voorzet van David Neres naast, terwijl aan de overkant Mo Salah zijn collega Williams in de weg liep bij een vrije schietkans voor de rechtsback. En een minuut voor de zo ongelukkige openingstreffer was Mazraoui nog dicht bij de 0-1, waarna Neres in de rebound de paal raakte.

Georginio Wijnaldum duelleert namens Liverpool met Ajacied Dusan Tadic. Ⓒ AFP

Kort nadat Onana er met een verkeerde inschatting voor zorgde dat Ajax tegen een achterstand aan keek, maakte ook Perr Schuurs bijna een kapitale fout. Onana trad hier echter handelend op door een te korte terugspeelbal van de Limburger van de voet van Salah af te plukken.

Met Labyad, Lassina Traoré én Klaas-Jan Huntelaar binnen de lijnen gingen de Amsterdammers op zoek naar de gelijkmaker, maar die kwam er niet meer. Huntelaar kreeg de grootste kans, maar Kelleher kon de kopbal van de routinier pareren.

Atalanta

Atalanta heeft door het gelijkspel tegen Midtjylland nu een voorsprong van een punt op Ajax in de strijd om de tweede plaats, achter Liverpool. Na 13 minuten kwamen de Denen op voorsprong door een doelpunt van Alexander Scholz, die scoorde na voorbereidend werk van Sory Kaba.

Pas in de 79e minuut kwam de thuisclub op gelijke hoogte, door een treffer van de Argentijn Cristian Romero, na een assist van Hans Hateboer, die basisspeler was bij de Italianen. Marten de Roon viel halverwege de tweede helft in.

