Van der Poel op grootse wijze Nederlands kampioen

De 25-jarige renner van Alpecin-Fenix kwam (na zijn winst in Hoogerheide van twee jaar geleden) in het Drentse Wijster na ruim 180 kilometers als eerste over de finish, met zo’n anderhalve minuut voorsprong op zijn eerste achtervolger, Nils Eekhoff. Timo Roosen legde beslag op het brons.

Van der Poel nam de titel van Nederlands kampioen over van Fabio Jakobsen, die eerder deze maand zo vreselijk hard ten val kwam in de Ronde van Polen en dus geen kans had zijn titel te prolongeren.

Mathieu van der Poel bekroont een grootse solo met zijn tweede Nederlandse titel op de weg. Ⓒ ANP

Na veertig kilometer ontpopte zich een kopgroep van zes renners, te weten Lennard Hofstede, Pascal Eenkhoorn, Oscar Riesebeek, Stef Krul, Alex Molenaar en Bert Jan Lindeman. Op honderd kilometer van de streep werd het sextet door onder meer Van der Poel, Corné van Kessel, Ramon Sinkeldam, Koen de Kort en Nils Eekhoff ingerekend.

Solo van 40 kilometer

Op vijftig kilometer van de streep maakte Van der Poel zich voor het eerst echt los uit de kopgroep van zeven renners, waaruit alleen Eenkhoorn hem kon bijhouden. Eekhoff reed vervolgens het gat dicht, waarna Van der Poel op 43 kilometer van de meet opnieuw demarreerde. En die vlucht was iedereen te machtig. Hoe zijn concurrenten ook samenwerkten, ze konden hem geen partij meer bieden. Ze raakten zelfs alleen maar verder achterop, waardoor Van der Poel zich na een solo van dik veertig kilometer voor de tweede keer in zijn carrière Nederlands kampioen mocht noemen.

In het deelnemersveld ontbrak een groot aantal renners van naam, omdat de Tour de France komende zaterdag start. Vele renners zitten met hun ploeg volop in voorbereiding op La Grande Boucle, of zijn op hoogtestage. Wel van de partij was Niki Terpstra, die half juni ook al zwaar ten val kwam, tijdens een trainingsrit om het markermeer.

Zaterdag bij de vrouwen had Anna van der Breggen zich (voor favoriet Annemiek van Vleuten) al verrast door de titel te grijpen.