Premium Het beste van De Telegraaf

Skeletonster na historische plak: ’Die medaille zit in mijn zak, want daar is die veilig’ Staande ovaties voor bronzen Kimberley Bos

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Ⓒ René Bouwman

PEKING - Het was een kort nachtje voor Kimberley Bos na haar historische bronzen prestatie. Slechts tweeënhalf uur sloot ze haar ogen, nadat de 28-jarige skeletonster van hot naar her werd geslingerd. Het olympisch eremetaal waar ze meer dan tien jaar keihard voor werkte, verloor Bos niet meer uit het oog sinds ze dat in Peking om haar nek kreeg gehangen. „Die medaille zit in mijn zak, want daar is die veilig. Ik neem ’m overal mee naartoe.”