Foto: Giro-renner Giovanni Visconti ontsnapt aan drama

Visconti zegt dat hij geluk had om op zijn fiets de finish te hebben gehaald, nadat zijn voet ternauwernood was gespietst bij een bizar ongeluk in de zesde etappe.

Op de foto is te zien hoe hij een inbussleutel door een gat in zijn schoen kan steken. Dat gat was er gekomen nadat tijdens een afdaling (met 60 km/u!) een stuk ijzer „met een diameter van 0,5 cm en minimaal 20 cm lang” door zijn schoen vloog...

„Mag ik zeggen dat ik geluk heb dat ik op eigen benen in Matera ben aangekomen?” klonk het na de finish. „Het scheelde slechts enkele millimeters...”