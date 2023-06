VIDEO Belgische darters negeren elkaar volkomen bij foutloze zege op World Cup of Darts

De twee Belgen wonnen op een opmerkelijke wijze met 4-0 van Finland. Zelfs na de winst schudden ze iedereen de hand, behalve elkaar.

Bekijk hier de video.

Van den Bergh reageert voor de camera van ViaPlay in eerste instantie verbaasd op de vraag over hoe het tussen het tweetal zit. ,,We staan er om ons werk te doen”, zegt hij dan. ,,Ieder z’n eigen mening, toch? Hij doet z’n ding, ik doe m’n ding. We moeten uiteindelijk samen het einddoel halen, dat hebben we gedaan.”

Huybrechts: ,,Nou ja, we hebben gewonnen, dan maakt het toch niet uit? Je moet elkaar niet constant in de armen vliegen. Je moet gewoon de wedstrijd winnen en dat hebben we vandaag gedaan.”