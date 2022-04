Premium Het beste van De Telegraaf

PARIJS-ROUBAIX Dylan van Baarle weet na epische zege niet wat hem overkomt: ’Van felicitaties tot talkshows’

Dylan van Baarle kust zijn kassei Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Hij was een klasse apart in een kurkdroge en stoffige editie van Parijs-Roubaix. Dylan van Baarle was spreekwoordelijk gezien de baas over de duivel in ’De Hel van het Noorden’. Een dag na zijn epische zege in het wielermonument vertelt de 29-jarige renner van Ineos-Grenadiers dat zijn telefoon bijkans ontploft van de berichtjes. „Van felicitaties tot talkshows. Dit heb nog nooit meegemaakt.”