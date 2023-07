Waanzinnige triomf Yara Kastelijn in Tour de France Femmes

Kastelijn reed lang virtueel in het geel, maar haar voorsprong aan de meet was net niet groot genoeg om de leiderstrui over te nemen van de Belgische Lotte Kopecky.

Tekst gaat verder onder de tweet

Demi Vollering eindigde als tweede op 1.11 minuut achterstand. Anouska Koster maakte het podium volledig Nederlands door derde te worden. Annemiek van Vleuten, de titelverdediger, passeerde de finish als vierde op 1.13. Zij verloor in het algemeen klassement luttele seconden op Vollering, haar grootste uitdager.

Tempoversnelling

Kastelijn maakte deel uit van een groep van veertien rensters die aan het begin van de etappe wist weg te rijden uit het peloton. De avonturiers kregen in de heuvelachtige rit een maximale voorsprong van 10 minuten. Onder anderen Lucinda Brand, Thalita de Jong, Jeanne Korevaar en Koster maakten ook deel uit van de groep.

Op 35 kilometer van de finish plaatste geletruidrager Kopecky een eerste aanval, waardoor de voorsprong van de kopgroep snel begon te slinken. Bij een tweede tempoversnelling van de Belgische renster van SD Worx bleven alleen de klassementsrenners over in het eerste peloton.

Van Vleuten pijn doen

Op de Côte de Moyrazès, de voorlaatste klim, een van tweede categorie, demarreerde Kastelijn. Ze reed geleidelijk weg van haar medevluchters. In het peloton van de favorieten bleef Kopecky voortdurend versnellen. Ze deed dat niet alleen om Vollering te lanceren voor een slotaanval, maar ook om haar gele trui veilig te stellen.

Vollering zette aan vlak voor de top van de laatste klim, de Côte de Lavernhe, in een poging Van Vleuten pijn te doen. De titelverdediger, bezig aan haar laatste wielerjaar, liet zich niet verrassen. Toch liep haar achterstand op Vollering in het algemeen klassement op naar 8 seconden.

Kastelijn kon zich ’irritant’ sparen voor solo naar ritzege

Kastelijn rondde in de vierde etappe van de Tour de France Femmes een solo van bijna 20 kilometer met succes af en maakte van haar eerste overwinning op de weg meteen een meesterwerk. „Ongelooflijk, ik kan deze dag bijna niet beschrijven”, zei de 25-jarige renster van Fenix-Deceuninck kort na de rit bij de NOS.

Kastelijn was vanaf het begin van de langste etappe van deze Tour actief en droeg door haar inspanningen bij aan de vorming van een kopgroep die in de rit van Cahors naar Rodez over 177 kilometer een maximale voorsprong kreeg van ruim 10 minuten. „Toen kregen we te horen dat we safe waren en voor de etappewinst konden rijden. Ik kon me de hele dag sparen omdat mijn ploeggenote Marthe Truyen mee was. Sommige meisjes zullen mij wel vervelend of irritant hebben gevonden, maar ja, de overwinning telt.”

Kastelijn, die tot nog toe vooral succesvol was in het veldrijden, koos voor de aanval op de Côte de Moyrazès, de voorlaatste beklimming en een van tweede categorie. „Ik wist dat ik een van de sterksten was als het lang bergop ging. Het team heeft mooi werk gedaan, ik ben superblij dat ik het kon afmaken”, aldus Kastelijn, die door haar zege naar de zevende plaats klom in het algemeen klassement, op 1 minuut achterstand van de Belgische geletruidrager Lotte Kopecky. „Ik ben inderdaad mooi opgeschoven in het klassement. Dat was niet het hoofddoel in deze etappe, maar het is wel mooi meegenomen.”